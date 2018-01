PR angolano deve passar a aprovar investimentos privados só acima de 50 milhões de dólares

Lusa09 Jan, 2018, 11:55 | Economia

A proposta surge no documento sobre o "Novo Quadro Operacional do Sistema de Investimento Privado", preparado pela Unidade Técnica para o Investimento Privado (UTIP), órgão auxiliar do Presidente da República, ao qual a Lusa teve hoje acesso e que admite que o modelo em vigor não atingiu os objetivos definidos, na rapidez e desburocratização dos processos.

A UTIP foi criada em 2015, pelo então chefe de Estado angolano, José Eduardo dos Santos, que colocou Norberto Garcia na liderança daquele serviço técnico especializado no apoio ao Presidente da República na preparação, condução e negociação de projetos de investimento privado acima de 10 milhões de dólares (8,3 milhões de euros), montante a partir do qual carecem de aprovação do titular do poder executivo.

Os projetos abaixo deste valor são tramitados pelas unidades técnicas criadas também em cada ministério.

No "Novo Quadro Operacional do Sistema de Investimento Privado" é defendida a fusão da UTIP com a Agência de Promoção do Investimento Privado e Exportações (APIEX) e que o regulamento do investimento privado defina dois níveis e competências de aprovação dos projetos de investimento.

Desde logo, até ao equivalente em kwanzas a 50 milhões de dólares (41,9 milhões de euros), que fica na competência do presidente do conselho de administração da nova instituição que resultar da fusão.

Para projetos de valor superior, "a competência deve ser do Titular do Poder Executivo [Presidente da República], após a devida condução e preparação pelo órgão responsável pelo investimento privado no país", de acordo com a mesma proposta, com a qual o chefe de Estado, João Lourenço, pretende acelerar e simplificar o investimento no país.

AIPEX - Agência para o Investimento Privado e Exportações, CIPPE-ANGOLA - Centro do Investimento Privado e Promoção das Exportações, ou AIPA - Agência para o Investimento Privado de Angola, são designações propostas para a nova entidade responsável por estes projetos, que prevê um maior envolvimento das representações diplomáticas, consulares e comerciais na captação de investimento externo.

O diretor UTIP, Norberto Garcia - que em dezembro foi indicado por José Eduardo dos Santos, enquanto presidente do partido, para porta-voz do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), que suporta o Governo - disse no final de novembro que aquele órgão governamental fechou contratos, com investidores, de mais de 24 mil milhões de dólares (20,4 mil milhões de euros) nos últimos dois anos.

Segundo o responsável, desde 2015 foram fechados por aquele órgão 65 projetos de investimento privados, sendo que apenas um destes, assinado em 2017, prevê metade do total de investimento captado.

"Temos em carteira, que foi aprovado pelo ex-Presidente da República José Eduardo dos Santos, uma refinaria que vai ser implementada na província do Namibe. Estamos a falar de um projeto de 12 mil milhões de dólares [10,2 mil milhões de euros], que neste momento tem tudo para ser implementado com um parceiro russo. Estamos satisfeitos com os resultados", disse.

Segundo o responsável, neste momento, estes projetos estão a ser aplicados, a diferentes velocidades, prevendo gerar, globalmente, a médio e longo prazo, mais de 3,5 milhões de postos de trabalho, nos setores da indústria, agricultura e energia.

Norberto Garcia referiu ainda que há várias propostas de investimento privado, que são ainda intenções.

Desde que João Lourenço tomou posse como terceiro Presidente da República de Angola, a 26 de setembro, não foram aprovados novos contratos de investimento em processos conduzidos pela UTIP, que normalmente envolvem, entre outros apoios, a atribuição de incentivos fiscais.