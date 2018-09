Partilhar o artigo PR chinês quer que relação com Cabo Verde seja modelo de "tratamento igual" Imprimir o artigo PR chinês quer que relação com Cabo Verde seja modelo de "tratamento igual" Enviar por email o artigo PR chinês quer que relação com Cabo Verde seja modelo de "tratamento igual" Aumentar a fonte do artigo PR chinês quer que relação com Cabo Verde seja modelo de "tratamento igual" Diminuir a fonte do artigo PR chinês quer que relação com Cabo Verde seja modelo de "tratamento igual" Ouvir o artigo PR chinês quer que relação com Cabo Verde seja modelo de "tratamento igual"

Tópicos:

Pequim, Rota, Verde, Xinhua,