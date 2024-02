PR congratula homólogo timorense pela adesão à Organização Mundial do Comércio

"Por ocasião da adesão de Timor-Leste à Organização Mundial de Comércio, o Presidente da República enviou uma mensagem de felicitações ao seu homólogo timorense, José Ramos-Horta, salientando a importância da integração cada vez mais aprofundada do país nos mecanismos multilaterais da economia internacional", lê-se na nota colocada no `site` da Presidência da República de Portugal.

"O Presidente da República reiterou ainda o apoio incondicional de Portugal ao desenvolvimento de Timor-Leste, no quadro da relação fraternal existente entre os dois países e povos, vincando as potencialidades de cooperação mútua ainda por explorar", acrescenta-se ainda na nota.

Timor-Leste formalizou o seu pedido de adesão à OMC em 2016 e a primeira reunião do Grupo de Trabalho realizou-se em outubro de 2020.

O Presidente timorense, José Ramos-Horta, lidera a delegação timorense na conferência ministerial. "Acreditamos firmemente que a nossa adesão impulsionará as reformas económicas", já tinha afirmado o chefe de Estado timorense, citado num comunicado divulgado pela Presidência timorense.

Segundo a mesma nota, na conferência ministerial da OMC, o Presidente timorense vai "enfatizar o compromisso de Timor-Leste em utilizar a adesão para melhorar as infraestruturas, o capital humano e a capacidade administrativa para acelerar o crescimento económico e a diversificação" da economia.

"A adesão de Timor-Leste à OMC marca um passo importante no sentido da liberalização do comércio, da integração na economia global e da facilitação do acesso aos mercados internacionais", salientou a Presidência timorense.

Dos Emirados Árabes Unidos, José Ramos-Horta seguirá para o Laos, onde realiza uma visita de Estado entre 27 de fevereiro e 03 de março para reforço da cooperação entre os dois países.

"Timor-Leste aprecia muito o apoio consistente do Laos à nossa candidatura à ASEAN [Associação das Nações do Sudeste Asiático] e pretende obter conhecimento da liderança experiente do Laos", que assumiu este ano a presidência rotativa da organização, disse o Presidente timorense.