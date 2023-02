PR convidou Elisa Ferreira para participar em reunião do Conselho de Estado

"Convidei a senhora comissária europeia Elisa Ferreira, que tem uma visão muito boa dos fundos europeus, para vir participar no conselho de Estado, para fazermos um ponto de situação dos fundos europeus", anunciou Marcelo Rebelo de Sousa.

Em declarações aos jornalistas, no decorrer da visita à 44.ª Feira do Queijo Serra da Estrela, em Celorico da Beira, Marcelo Rebelo de Sousa disse que o objetivo do encontro com Elisa Ferreira também passará por ver aquilo que o Governo já começou de fazer.

"Já começou a reformar nas estruturas, na organização que tem a ver com os fundos europeus e naquilo que também já anunciou que é a própria revisão, nalguns casos, do calendário dos fundos europeus", disse.

Assim, continuou, pretende com a comissária europeia fazer "o ponto de situação para Portugal não desperdiçar um único euro daqueles fundos".

"É uma maneira de pôr vários setores políticos a debaterem e a serem ouvidos numa matéria que, sabemos, preocupa e ocupa o Governo e ocupa também a Assembleia da República", justificou.