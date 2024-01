PR de Timor-Leste na Índia para promover investimento no país

A cimeira, realizada desde 2003, reúne representantes de vários setores na partilha de conhecimento e na concessão de parcerias estratégicas para o crescimento inclusivo e desenvolvimento sustentável.

"Estamos comprometidos [em Timor-Leste] a criar um ambiente favorável ao investimento, com legislação em linha com as melhores práticas internacionais, para proteger e garantir investimentos estrangeiros, cooperação e desenvolvimento de parcerias", afirmou José Ramos-Horta, citado no comunicado da Presidência timorense.

José Ramos-Horta salientou que Timor-Leste tem uma "vibrante diáspora" que contribui significativamente para o desenvolvimento do país, mas também para os países de acolhimento.

O chefe de Estado sublinhou ainda que as remessas dos timorenses que vivem no estrangeiro representam um importante fundo de financiamento da economia nacional.

"Timor-Leste é uma nação pacífica e amigável e convida os empresários e investidores a explorarem novas oportunidades. Espero que a cimeira continue a ser um catalisador para a promoção de parcerias, que resultem em excelentes resultados e contribuam para o desenvolvimento global", acrescentou.

Presente na cimeira na Índia estará também o Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi.

Durante a sua estada na Índia, José Ramos-Horta, que viaja acompanhado do chefe da diplomacia timorense, Bendito Freitas, vai reunir-se também com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.

A Índia e Timor-Leste têm cooperado em vários setores desde o estabelecimento das relações diplomáticas, em 2003.

Na cimeira da Associação das Nações do Sudeste Asiático, o primeiro-ministro indiano anunciou a decisão do seu país de abrir uma embaixada em Timor-Leste.

O Presidente timorense realiza ainda visitas este mês ao Vaticano, a França e ao Reino Unido.