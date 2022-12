PR destaca cooperação com a Roménia nas energias renováveis

"É sabido que Portugal aposta nas energias renováveis, temos já 60% da nossa energia de origem nas energias renováveis, temos ir até aos 80% antes de 2030. Há aí um domínio fundamental de cooperação com o país aliado e amigo que é a Roménia", afirmou.

O Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas falava aos jornalistas numa conferência de imprensa conjunta com o Presidente romeno, Klaus Iohannis, na base militar de Caracal, na Roménia, onde visitou os militares portugueses que ali se encontram no âmbito de uma missão da NATO.

Momentos antes, os dois chefes de Estado reuniram-se num encontro privado.

Marcelo Rebelo de Sousa disse que os dois presidentes conversaram sobre as "relações bilaterais entre os dois países, na economia, nas finanças, no comércio, mas também na ciência, na investigação, no digital e na energia".

"Há um vasto domínio de cooperação possível na energia, nas energias renováveis, como no digital, entre Portugal, a Roménia, Roménia e Portugal", defendeu.

O Presidente da República considerou também que "a energia é um problema que pode e deve ser tratado ao mesmo tempo no plano europeu, reforçando a unidade europeia e a autonomia europeia no domínio energético, como no plano bilateral da cooperação".

Marcelo Rebelo de Sousa aproveitou ainda para realçar "como são positivas as relações políticas, diplomáticas e humanas" entre os dois países, considerando que os próximos anos "serão anos de ainda maior aproximação, cooperação e amizade entre as duas pátrias".

"Nós não esquecemos a comunidade romena que vive em Portugal, é uma comunidade trabalhadora, é uma comunidade apreciada e integrada na sociedade portuguesa", apontou.