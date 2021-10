PR e o OE: "Vejo muitos problemas no horizonte e uma crise política só juntaria mais um"

Marcelo Rebelo de Sousa diz que entre segunda e terça-feira já terá uma melhor noção do resultado das negociações do Governo com os partidos para a aprovação do Orçamento do Estado.



O Presidente da República "aguarda para ver o epílogo desses contactos" e coloca de parte a possibilidade de voltar a reunir com os partidos.



"Esperava e espero que o orçamento passe, não tanto por questões de pormenor mas porque olho para o mundo, olho para a Europa, vejo que a recuperação não está a começar, vejo a pandemia em muitos casos a voltar, vejo que a situação se está a agravar, vejo que os preços da energia estão a subir, vejo muito problemas no horizonte e uma crise política só juntaria mais um problema aos problemas que temos", disse Marcelo Rebelo de Sousa.



"Espero que seja possível ter um orçamento", continuou. "Não é por acaso que na nossa história política não há muitos orçamentos chumbados."