PR. Energia é peça fundamental para virar a página da pandemia e UE tem de intervir

À chegada à conferência "Fundos Confederação: o Minho e a Galiza", o Presidente da República analisou o cenário que conduziu aos altos preços que atualmente se verificam no setor dos combustíveis.



"Há países que têm uma influência decisiva no fornecimento de combustíveis como o gás" e "há estímulos a dar às energias renováveis para que substituam aquilo que se quer substituir", observou o Presidente da República.



Com a aprovação da Comissão Europeia, os Governos estão a começar a aplicar "medidas de apoio social", como baixas de impostos ou apoios a famílias ou indústrias.



"Mais do que isso, é preciso que a comunidade internacional se reúna, e a União Europeia está a trabalhar nisso, para que a partir de abril", os sucessivos aumentos de preço dos combustíveis parem de bloquear o arranque económico.



Questionado sobre a margem que os governos nacionais têm para mexerem nos preços dos combustíveis, Marcelo Rebelo de Sousa notou que "há duas frentes: cada país age por si, mas tem de agir concertado com os países vizinhos, concertado com os países que formam a União Europeia. Isto vai dominar as próximas semanas e os próximos meses até à primavera", avisou.



Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, assiste-se ainda "a uma maior flexibilidade" de Bruxelas "quanto à possibilidade de os Governos nesta situação de emergência poderem ir mais longe, desagravando ou dando apoios sociais, o que tem consequências financeiras", o que noutras circunstâncias a União Europeia não veria com bons olhos.



"É fundamental para toda a Europa" e "se se quer virar a página da pandemia e da recuperação económica, uma peça fundamental é o preço da energia", argumenta o Presidente da República.