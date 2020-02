PR sobre o OE. Quem tem que garantir a estabilidade são os partidos

"No início do processo (de debate do Orçamento de Estado) disse algo que veio a acontecer parcialmente: disse que era natural que orçamento fosse viabilizado à esquerda. Mas isso é uma decisão dos partidos. Os partidos é que decidem, o parlamento é que decide. O PR não se pode substituir aos partidos ou ao Parlamento, vai observando. Vai fazendo tudo para que haja estabilidade. Mas quem, orçamento a orçamento, tem garantir que há estabilidade, são os partidos", disse Marcelo Rebelo de Sousa.



Em concreto, sobre se ficou preocupado com o chumbo da descida do IVA do eletricidade, o PR disse que não "se pode substituir ao sentido de voto dos partidos. Não vai dizer: olhe, se eu fosse líder partidário, votava de uma maneira ou de outra. Já houve tempo em que era líder do partido em que discutia com o grupo parlamentar qual a posição a adotar perante um governo que era minoritário".



Agora que está aprovado, Marcelo Rebelo de Sousa adiantou que a redação final do OE deve estar pronta "no termo do mês de fevereiro", tendo depois o PR "20 dias para promulgar ou não". "O que me preocupa é que a lei chegue a Belém e que seja possível ter o orçamento a ser aplicado o mais rapidamente", disse.