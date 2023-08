Praças financeiras da China sobem depois de Pequim anunciar medidas de apoio

O índice de referência da bolsa de Xangai, o Shanghai Composite, subiu 5,06%, na abertura da sessão, enquanto Shenzhen, que concentra as empresas tecnológicas do país, disparou 5,77%. O Hang Seng, índice de referência da bolsa de valores de Hong Kong, subiu 3,13% no início da sessão.

A euforia inicial esmoreceu com o passar dos minutos e, depois de as 10:30 (03:30, em Lisboa), os índices registavam subidas em torno de 2,5%.

O Ministério das Finanças e a Administração Tributária da China anunciaram no domingo a redução para metade (de 0,1% para 0,05%) do imposto de selo, cobrado nas transações de compra e venda de ações, para "dinamizar o mercado de capitais e fortalecer a confiança dos investidores".

De acordo com o jornal de Hong Kong South China Morning Post, trata-se da primeira vez que a China reduz essa taxa desde a crise financeira global de 2008.

Numa mensagem difundida através da rede social Weibo, o analista Jiang Yifan, da Guotan Junan Securities, estimou que a medida pode proporcionar anualmente entre 16.600 e 18.000 milhões de dólares em lucros às praças financeiras da China continental.

O regulador do mercado de ações chinês anunciou ainda a redução de 100% para 80% da margem de solvência exigida para a compra de ações pelos investidores, a partir de 08 de setembro.

A instituição vai "fortalecer a celeridade das entradas em bolsa por etapas", acrescentou.

Nas últimas semanas, as autoridades chinesas anunciaram várias medidas para tentar impulsionar a economia, que deu sinais de abrandamento, depois da recuperação registada no primeiro trimestre, quando Pequim abandonou a política de restrições antipandémicas `zero covid`.

A recuperação perdeu força no segundo trimestre, face à queda das vendas no setor imobiliário, contração das exportações e enfraquecimento do consumo interno.

A débil procura resultou em deflação, enquanto a queda dos preços no produtor acelerou.