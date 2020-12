Prazo para as negociações acaba dentro de "algumas horas" alertou Michel Barnier

Intervindo num debate no Parlamento Europeu (PE), Barnier salientou ter chegado "o momento da verdade".

"Chegou o momento da verdade. Temos muito pouco tempo, algumas horas úteis nestas negociações se quisermos que este acordo entre em vigor em 01 de janeiro", disse.

"No momento em que estamos a falar, muito sinceramente, (...) não posso dizer-vos qual será o resultado desta etapa final da negociação. É por isso que temos de estar prontos para todos os cenários", acrescentou Michel Barnier.

Os eurodeputados deverão votar ainda hoje uma série de medidas de contingência para o caso de as negociações falharem.

"Esta manhã retomaremos as negociações com [o negociador britânico] David Frost para uma tentativa final de encontrar um acordo aceitável, particularmente sobre a pesca. Não temos a certeza de ser bem-sucedidos se nem todos fizerem um esforço real e concreto", disse ele.

O acesso dos navios de pesca da UE a águas britânicas é o maior obstáculo a um acordo.

O Reino Unido abandonou a UE a 31 de janeiro, tendo entrado em vigor medidas transitórias que caducam no próximo dia 31 de dezembro.

Na ausência de um acordo, as relações económicas e comerciais entre o Reino Unido e a UE passam a ser regidas pelas regras da Organização Mundial do Comércio e com a aplicação de taxas aduaneiras e quotas de importação, para além de mais controlos alfandegários e regulatórios.

As duas partes estão a preparar-se para o cenário de ausência de acordo (`no deal`), e tanto UE como o Reino Unido estão a acelerar os respetivos planos de contingência.