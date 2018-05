Prazo para entrega do IRS acaba a 1 de junho

Mário Aleixo - RTP29 Mai, 2018, 06:45 / atualizado em 29 Mai, 2018, 08:14 | Economia

António Mendonça Mendes falava à agência Lusa no final da sessão de abertura do 3.º Congresso Luso-Brasileiro de Auditores Fiscais e Aduaneiros, que decorre até terça-feira no Porto.



"O prazo acaba no dia 31 de maio, que é um dia feriado, e nos termos da lei os prazos que terminam em dia feriado passam para o primeiro dia útil seguinte. Por isso, de acordo com a lei, o prazo acabará no dia 1 de junho", precisou o governante.



Afirmando-se "convencido de que no dia 1 de junho" o processo estará "completamente concluído", António Mendonça Mendes acrescentou que "quase cinco milhões de portugueses já cumpriram a sua obrigação" de entrega da declaração do IRS.