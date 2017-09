Precários a tempo parcial também vão poder candidatar-se à Função Pública

É o resultado de um novo entendimento entre PS, Bloco de Esquerda e PCP.



A proposta inicial incluía apenas trabalhadores em situação precária com horário completo.



O Jornal Público avança que esta nova proposta é votada em outubro. O novo documento prevê ainda integrar, nos quadros do Estado, estagiários que estejam a exercer funções com necessidades permanentes na Função Pública.



Nesta proposta há referências específicas para os assistentes operacionais das escolas e para os formadores do IEFP.



As Comissões estão a avaliar quase 31 mil processos e contam lançar os concursos até ao final do próximo ano.