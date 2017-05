Partilhar o artigo Precários: Frente Comum não vai pactuar com a exclusão de nenhum trabalhador Imprimir o artigo Precários: Frente Comum não vai pactuar com a exclusão de nenhum trabalhador Enviar por email o artigo Precários: Frente Comum não vai pactuar com a exclusão de nenhum trabalhador Aumentar a fonte do artigo Precários: Frente Comum não vai pactuar com a exclusão de nenhum trabalhador Diminuir a fonte do artigo Precários: Frente Comum não vai pactuar com a exclusão de nenhum trabalhador Ouvir o artigo Precários: Frente Comum não vai pactuar com a exclusão de nenhum trabalhador