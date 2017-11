Precisamos de investimentos maiores e mais rápidos afirma presidente do BAD

Lusa28 Nov, 2017, 09:31 | Economia

"Precisamos de investimentos maiores e mais rápidos. Para o `Hihg 5` ter sucesso, por exemplo, é preciso 1 bilião de dólares em investimentos privados entre 2016 e 2025", disse Adesina à Lusa, salientando que "há uma necessidade urgente de coinvestimentos do setor privado e de cofinanciamento mais rápido para a integração regional".

Em vésperas da cimeira entre a União Europeia e a União Africana, que decorre quarta e quinta-feira em Abdijan, a capital económica da Costa do Marfim, Adesina vincou que "a região do Sahel vários países são afetados pelo terrorismo", que resulta do "triângulo do desastre".

Esta região, imediatamente a sul do deserto do Sahara, da costa ocidental até à oriental, sofre de três fatores que favorecem a propagação do terrorismo, defendeu o antigo ministro ad Agricultura da Nigéria, elencando a "pobreza extrema nas áreas rurais, o desemprego jovem endémico e o impacto da mudança climática".

As raízes destes problema "têm de ser combatidas e temos de trabalhar juntos para transformas as áreas de misérias em áreas de prosperidade", disse Adesina, apostando na agricultura como a chave para o sucesso.

"Mas também aqui temos de providenciar o financiamento necessário para o desenvolvimento", apontou o banqueiro.

A quinta cimeira UE/África decorre entre 29 e 30 de novembro em Abidjan, a capital económica da Costa do Marfim, com o tema `Investir na Juventude para um futuro sustentável`, e deverá contar com cerca de 80 chefes de Estado e de Governo dos países europeus e africanos

A primeira cimeira UE-África, que se realizou no Cairo (Egito) em 2000, foi promovida por Portugal, durante a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia.

Em 2007, novamente sob a égide da presidência portuguesa, Lisboa acolheu a segunda edição destas cimeiras.