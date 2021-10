Preço combustíveis. PM quer Europa a atacar o "problema na raiz"

António Costa disse que o governo "já tomou duas iniciativas": uma para evitar a especulação e outra que passa pela devolução pelo Estado do que recebe a mais em IVA devido ao aumentos dos preços.



"Sempre que houver um crescimento da receita de IVA imputada a este aumento de preços procederemos a essa devolução em sede de ISP", garantiu Costa.



O primeiro-ministro alertou que com "o agravamento internacional da taxa de carbono, o custo da gasolina e do gasóleo vai continuar a subir para induzir uma mudança de comportamento".



E acrescentou: "Temos que gerir isto com prudência. Sem alterar a prioridade que temos seguido de não subsidiar fiscalmente os combustíveis".