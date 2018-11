Preço da eletricidade em Portugal é sexto mais alto da UE

Alexandre Brito - RTP28 Nov, 2018, 08:50 / atualizado em 28 Nov, 2018, 08:52 | Economia

De acordo com o gabinete de estatísticas europeu, Portugal ocupa o sexto lugar na tabela dos preços mais elevados elevados de eletricidade. Está nos 22,4 euros por 100 kWh. Sendo que deste valor, mais de metade vai para taxas e impostos. E também aqui estamos no topo. Apenas a Dinamarca cobra um valor mais alto em taxas e impostos para a eletricidade.







De acordo com o Eurostat, o valor médio do preço da eletricidade é mais alto na Dinamarca (€31.3), Alemanha (€29.5), Bélgica (€27.3), Espanha (€23,8), Irlanda (€23,6) e Portugal (€22,4).





O preço médio da eletricidade em Portugal está acima da média da União Europeia - 20,4 euros por 100 kWh. O valor que os portugueses pagam em taxas e impostos - mais de metade do total - está igualmente acima da média dos 28. De acordo com o Eurostat, na primeira metade do ano de 2018, em média, essas taxas e impostos representavam 37% da fatura da eletricidade.







Entre o primeiro semestre de 2017 e o primeiro semestre de 2018, as maiores quebras registadas no preço médio da eletricidade, nos países da União Europeia, aconteceram na Polónia (-4.3%) e Grécia (-3.6 %).





Os maiores aumentos, por outro lado, foram registados na Roménia (+14.1 %), Estónia (+11.7%), Holanda e Croácia (+9.2 %).





Olhando para os 28 países da União Europeia, o preço médio de eletricidade é mais baixo na Bulgária (€9.8 por 100 kWh), Lituânia (€11.0) e Hungria (€11.2). É mais alto na Dinamarca (€31.3), Alemanha (€29.5) e Bélgica (€27.3).

Portugal também com os valores mais altos da Europa no preço do gás





Ainda de acordo com o Eurostat, no que respeita ao preço do gás, as maiores quebras entre o primeiro semestre de 2017 e o de 2018 aconteceram na Estónia (-4.3%), Portugal (-1.8 %) e Luxemburgo (-1.7 %). Os maiores aumentos na Bulgária (+14.9 %), Lituania (+9.3 %) e Holanda (+6.8 %).





No entanto, também no que respeita à média do preço do gás, Portugal está no topo da tabela, onde perfilam os preços mais elevados. A lista é liderada pela Suécia (€11.3), Dinamarca (€9.0) Holanda (€8.2) e Portugal (€8.0)





No fundo da tabela, com os preços mais baixos, estão a Roménia (€3.2), Hungria (€3.6) e Croácia.