Preço da eletricidade vai baixar 3,4% para o mercado regulado

No entanto, em comparação com o preço médio de 2021, no próximo ano haverá um aumento de 0,2%.



O Governo injetou cerca de 800 milhões de euros no sistema para travar o aumento de preço ao consumidor, devido à subida do custo nos mercados internacionais.