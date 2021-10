Preço da luz no mercado regulado deverá subir 0,2% em 2022 - ERSE

O preço da eletricidade para os consumidores do mercado regulado deverá subir 0,2% no próximo ano face à média do ano em curso, segundo a proposta da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) hoje anunciada.