Preço de chips de processadores pode duplicar se o seu fabrico sair da Ásia para os EUA

A Administração Biden pretende investir 39 mil milhões de dólares na construção de novas fábricas de microships para expandir a produção do país, de forma a reduzir a dependência dos fornecedores asiáticos, encarada como fraqueza.







Todas as empresas que se candidatem terão de provar de que forma planeiam desenvolver uma força de trabalho, com as firmas a pedirem fundos superiores a 150 milhões de dólares ou mais a necessitarem de providenciar cuidados infantis acessíveis aos filhos dos funcionários.





Os custos de produção de chips nos EUA poderão revelar-se proibitivos.





“Irá provavelmente duplicar os custos”, afirmou Chang à Associated Press, com impacto negativo na produção de telemóveis, veículos e outros produtos, quando já existem na Ásia fábricas eficientes com produção otimizada.A TSMC está a construir uma fábrica no estado norte-americano do Arizona, com uma segunda já planeada, num investimento de 40 mil milhões de dólares. Estima que, provavelmente mais ainda.

Guerra de microchips

Aos 91 anos, Morris Chang, é um veterano da Texas Instruments Inc, tendo fundado a TSMC em 1987 e dirigido a companhia até 2018. É também considerado o fundador da indústria de semicondutores que tornou Taiwan, de 22 milhões de habitantes, num centro tecnológico global.cada vez mais tensas em áreas de segurança, tecnologia, direitos humanos e disputas territoriais.Tal como Washington,A Administração Biden tem colocado restrições ao acesso chinês a chips, equipamento de fabrico e tecnologia, invocando razões de segurança.O Governo do Presidente chinês Xi Jinping tem incrementado esforços de intimidar Taiwan, que reclama como parte do seu território, alimentando receios norte-americanos quanto ao futuro dos seus fornecedores asiáticos.Em 2021, a TSMC anunciou planos para investir 100 mil milhões de dólares num prazo de três anos para expandir a sua capacidade de produção e apoiar pesquisa e desenvolvimento. Está ainda a construir uma fábrica de chips no sul do Japão, orçada em sete mil milhões de dólares, em conjunto com a Sony Corp.

Alternativas para os EUA

A política norte-americana é “abrandar o progresso chinês nos chips”, afirmou Chang. “Não tenho quaisquer objeções a isso. Aliás posso dizer que apoio”.O multimilionário acrescentou contudo, que já são responsáveis por cerca de 11 por cento da produção mundial. O que, para Chang, chega e sobra para as necessidades de defesa.“Se for somente por questões de segurança nacional, a produção não tem de ser tão elevada”, afirmou. “”.A TSMC foi a primeira empresa a produzir chips para clientes sem os desenhar, o que abriu a porta a projetistas de firmas de pequenas dimensões que deixaram de estar sujeitos às grandes corporações ou à necessidade de investir milhares de milhões na construção de uma fábrica.Entre os clientes da TSMC, o maior produtor mundial de chips de processadores, estão a Apple inc e a Qualcomm Inc, entre outros. Os chips produzidos em Taiwan e noutras fábricas da TSMC encontram-se em milhões de telemóveis, automóveis e computadores de última geração.