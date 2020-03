Preço do barril Brent desce 1,34% para 27,16 ´dólares

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 37 cêntimos abaixo dos 27,53 dólares com que encerou as transações na sexta-feira.

A cotação do Brent chegou hoje a estar a cair 6%, mas reduziu as perdas depois do anúncio de estímulos feito pela Reserva Federal.

O banco central norte-americano informou os investidores que vai adquirir uma quantidade ilimitada de Obrigações do Tesouro e títulos com garantia (com colateral), na tentativa de procurar sustentar os mercados financeiros, perante crise provocada pela expansão do novo coronavírus.

Mas, apesar destas medidas, a evolução da cotação do barril de crude continua a sofrer com a prevista descida da procura devido à pandemia e à guerra de preços russo-saudita.