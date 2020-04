Preço do barril de Brent desce 8,90% para 25,58 dólares

O crude do mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 2,50 dólares abaixo dos 28,08 com que fechou as transações na sexta-feira.

A cotação do barril de petróleo de referência nos EUA -- West Texas Intermediate (WTI) -- entrou hoje em terreno negativo pela primeira vez na sua história, o que arrastou o preço do Brent e agudizou a sua queda na parte final da sessão.

Contudo, o Brent sofreu uma descida mais moderada do que a do WTI, com a diferença de preços entre as cotações dos dois barris a superar os 13 dólares que tinha atingido no início de 2015.

O descalabro do preço do WTI "reavivou as especulações de que os EUA poderiam resgatar a indústria do xisto", perante o receio de que várias empresas produtoras de petróleo e gás de xisto abram falência", disse Michael Hewson, analista da CMC Markets.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e os seus parceiros, que em conjunto formam a designada OPEP+, acordaram a redução da produção conjunta em 10 milhões de barris por dia.

A baixa da procura pode ser, contudo, superior a 20 milhões de barris por dia, o que ameaça inundar o mercado com um excesso de oferta, que será difícil de armazenar.

Hewson realçou que a indústria do xisto norte-americana, para ser rentável, precisa que o preço do barril ronde os 40 dólares, pelo que pode ser fortemente atingida pela crise.