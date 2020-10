Preço do barril de petróleo Brent cai para menos de 40 dólares

Esta descida, que fixou o preço do barril a 39,84 dólares (33,92 euros), vem juntar-se à queda registada no dia anterior no petróleo, quando o crude de referência na Europa diminuiu 3,3%, devido ao receio de que um aperto das medidas contra a covid-19 atinja mais uma vez a procura do `ouro negro`.

O preço do petróleo é também afetado por uma possível subida da produção, em setembro, dos países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), devido ao aumento dos fornecimentos da Líbia e do Irão.

Por seu lado, o preço do petróleo intermédio do Texas (WTI) caiu 2,89% antes da abertura formal do mercado, para 37,5 dólares (31,9 euros).

No dia anterior, tinha caído 3,7%.

