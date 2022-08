Preço do Brent cai 8,3% após divulgação de dados da indústria chinesa

O petróleo do mar do Norte, de referência na Europa, seguia a 100,86 dólares às 13:00 (hora de Lisboa), uma descida de 8,32% em relação ao preço registado no encerramento do mercado na sexta-feira, quando alcançou 110,01 dólares.

O índice referente à evolução da indústria transformadora na China desceu para 50,4 pontos em julho, contra 51,7 pontos em junho, segundo dados publicados hoje.

Um abrandamento na atividade económica chinesa, que tem sido penalizada por restrições adotadas contra a covid-19, faz com que os investidores temam uma queda na procura de energia por parte da China, um dos grandes consumidores a nível mundial.

O preço do barril de petróleo do Texas (WTI) também começou hoje a negociar em baixa, com uma descida de 3,5% para 95,10 dólares.

O mercado aguarda ainda a reunião da Organização de Países Exportadores de Petróleo e seus aliados da OPEP+ na quarta-feira, para abordar a produção de petróleo em setembro.