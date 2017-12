Preço do gás dispara na Europa após explosão na Áustria

Graça Andrade Ramos - RTP12 Dez, 2017, 19:01 / atualizado em 12 Dez, 2017, 19:11 | Economia

A Gas Connect Áustria, filial com 51 por cento do grupo austríaco de energia, OMV, responsável pelas operações em Baumgarten, atribuiu num primeiro momento a explosão a uma "falha técnica". A polícia fala em 'acidente'. Baumgarten é um dos maiores nódulos regionais de transformação e redistribuição de gás natural na Europa. Recebe-o de países tão distantes como a Rússia e a Noruega e distribui-o para destinos como a Alemanha, que o reenvia para vários países do ocidente europeu, e a Itália.



A empresa afirmou que os gasodutos que fornecem gás aos países fronteiriços a sul e a sudoeste - como a Hungria, a Eslovénia e a Croácia, além de Itália - foram encerrados após a explosão e incêndio, e o fornecimento suspenso.



A empresa afirma contudo que o fornecimento à Europa, via Alemanha, não foi afetado.



A Gas Connect Austria declarou o incêndio extinto ao fim de quase cinco horas e referiu que as autoridades austríacas vão fazer uma inspeção aos estragos em Baumgarten com caráter de urgência. O fornecimento será retomado com a maior brevidade possível, acrescentou.

Preço do gás dispara

O fornecimento de gás a diversos países europeus pode estar em risco.



Os mercados de energia, já nervosos com várias falhas em reatores nucleares e interrupções em infraestruturas de gás, além do encerramento do gasoduto Forties no Mar do Norte, reagiram de imediato perante a perspetiva de queda no fornecimento de gás em pleno inverno.



Na Grã-Bretanha, o preço do gás de entrega imediata disparou, subindo 40 por cento para níveis de 2013. Em Itália, o preço de energia por atacado do dia anterior bateu todos os recordes ao subir 150 por cento, para 60 euros por megawatt-hora.



O porta-voz a UK National Grid, a distribuidora energética britânica, veio mesmo garantir ao público que existem reservas suficientes para responder à procura, comprovando o nível de de preocupação com a falha em Baumgarten.





Reservas

O analista da Wood Mackenzie, Massimo Di-Odardo, acredita contudo que as reservas existentes são suficientes para enfrentar eventuais dificuldades para já.



"No entanto, se o fornecimento não for retomado rapidamente e o tempo frio continuar, os preços irão continuar elevados ao longo do inverno", acrescentou.



"Poderemos assistir a alguma competição entre a Europa e a Ásia para atrair o LNG (gás liquefeito distribuído por via marítima), este inverno", admitiu ainda.



A russa Gazprom Export, uma das maiores fornecedoras de gás da Europa, anunciou entretanto que está a trabalhar para redirecionar um fluxo de gás ininterrupto para os clientes afetados.

Estado de emergência em Itália

Roma, o maior cliente de Baumgarten, declarou o estado de emergência, com o ministro italiano para a Indústria a considerar o corte do fornecimento de gás como um problema "sério". O estado de emergência irá permitir ao Governo italiano acionar os meios necessários para pedir a centrais de carvão e de combustível para aumentarem a sua produção como medida extraordinária.



O grupo Snam, responsável pela distribuição de gás em Itália, mostrou-se mais otimista e confiante no regresso rápido da normalidade no fornecimento de gás.



"Com base nas informações até agora, o fornecimento deverá ser reposto ainda hoje, se se confirmarem os primeiros relatórios de que a infraestrutura de transporte não foi afetada", declarou.

"Estragos importantes"

O terminal de Baumgarten foi inaugurado em 1959 e tem uma capacidade anual de 40 mil milhões de metros cúbicos, o que faz dele um dos principais centros de gás da Europa central.







Neste período do ano trata seis milhões de metros cúbicos de gás por hora, de acordo com a Gas Connect Austria.



A explosão provocou "estragos importantes", admitiu à Agência France Presse, AFP, Armin Teichert, o porta-voz da Gas Connect Austria.



O terminal, que emprega 50 pessoas e trabalhadores externos, foi evacuado e colocado em "modo segurança". A Gas Connect Áustria relatou o sucedido num comunicado.



"Deu-se uma explosão esta manhã antes das 09h00 (08h00 GMT) nos terrenos de Baumgarten Natural Gas Station," afirmou. "A explosão provocou um incêndio grave que foi controlado e repartido em diversos incêndios mais pequenos", acrescentou.

Chamas e fumo vistos a quilómetros

A polícia refere que a causa foi acidental e ocorreu às 08h45 (07h45 GMT). As imagens captadas após o incidente mostraram enormes chamas e colunas de fumo sobre o terminal, visíveis a vários quilómetros e que perduraram várias horas.



Cerca de 200 operacionais, incluindo bombeiros e polícias, prestaram socorro aos feridos apanhados na explosão, 18 de acordo com os bombeiros, 21 de acordo com a polícia, um deles em estado grave. Entre os feridos ligeiros encontram-se "empregados de empreiteiros de seis países" além da Áustria.

Perto do local viram-se depois as carcaças incineradas de vários veículos, algumas das quais pareciam ter fundido."Ouvi uma enorme explosão e ao princípio pensei que tinha sido um acidente de avião. Depois, vi uma imensa massa de chamas", disse à AFP Thomas Hulik, um fotógrafo que mora numa aldeia eslovaca vizinha do terminal.A empresa mantém que apenas uma área de 100 por 100 metros foi afetada pelo incidente, num terminal que abrange 17 hectares. Não revelou contudo a importância dessa localização nem quanto tempo irá levar a recuperar o funcionamento.Eustream, o operador de gasodutos da Eslováquia, confirmou já a suspensão do trânsito de gás vindo da Áustria.A Ucrânia, que procura comprar gás à Europa através da Eslováquia para diminuir a sua dependência do gás vindo da Rússia, admite também vir a ser afetada no fornecimento embora a nível reduzido e deverá recorrer a reservas para compensar as perdas.