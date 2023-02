Preço do gás natural sobe até 14,3% em Macau

Num despacho publicado no Boletim Oficial da região administrativa especial chinesa e que entrou já em vigor, o líder do Governo, Ho Iat Seng, aumenta em 8,2% o preço do gás natural para habitações para 7,58 patacas (0,88 euros) por metro cúbico.

Num comunicado de imprensa, a Direção dos Serviços de Proteção Ambiental (DSPA) prevê que as famílias, "os principais utentes de gás natural", irão pagar, em média", mais 7,5 patacas (0,87 euros) por mês.

Para os chamados clientes especiais, que incluem entidades públicas e de utilidade pública, o preço irá subir 14,3% para 4,59 patacas (0,53 euros) por metro cúbico de gás natural, refere-se no despacho do chefe do Executivo.

A DSPA justificou o aumento com a "subida rápida no mercado internacional" e o "aumento acentuado no mercado das regiões vizinhas" do preço do gás natural, que levaram a um crescimento de "cerca de 20% no custo de aquisição de gás natural para abastecer Macau".

No comunicado lembra-se que o contrato de concessão do serviço público de fornecimento por grosso de gás natural prevê o ajustamento anual dos preços de venda aos clientes face à variação do custo de aquisição no exterior.

A DSPA prometeu "continuar a supervisionar" a ligação entre a companhia concessionária e a empresa que fornece gás natural a Macau, "minimizando o custo para aliviar o encargo sobre os residentes".

A invasão da Ucrânia foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com a imposição de sanções políticas e económicas, incluindo o encerramento dos gasodutos russos, a principal fonte de combustíveis fósseis da Europa.

Esta decisão provocou uma corrida ao gás natural liquefeito para o substituir em toda a Europa, levando à subida do preço dos hidrocarbonetos a nível mundial, em particular do gás natural.