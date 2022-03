Preço do gás. Portugal e Espanha conseguiram regime de excepção

Portugal e Espanha conseguiram esta sexta-feira uma regime de excepção para fixar o preço máximo do gás para poder produzir eletricidade. António Costa, em declarações à comunicação social, disse que este acordo é para assegurar que o aumento do preço do gás não se repercuta nos preços da eletricidade.