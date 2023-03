Preço do gasóleo vai descer dois cêntimos e meio a partir de segunda-feira

O gasóleo vai ficar mais barato a partir da próxima semana. Fonte do mercado revelou à RTP que os preços do gasóleo deverão baixar dois cêntimos e meio a partir de segunda-feira. Já no caso da gasolina, deverá subir meio cêntimo por litro.