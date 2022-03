Preço do jetfuel dos aviões vai subir, mas não é já

Foto: Lusa

Por enquanto, é a gasolina e o gasóleo que sobem como nunca se viu, mas dentro de poucos meses, a subida do preço do jetfuel dos aviões vai começar a fazer-se sentir. Só não é já porque as reservas e o seguro sobre o preço dos combustíveis estão salvaguardados até junho.