Preço do petróleo. Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos indisponíveis para dialogar com Biden

O jornal britânico The Guardian revela que“Havia alguma expetativa de um telefonema, mas isso não aconteceu”, afirmou um funcionário norte-americano sobre um plano para o príncipe saudita e o presidente-norte americano falarem.Na passada semana, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os seus aliados, designado no conjunto por OPEP+ (que inclui a Rússia), recusou-se a aumentar a de petróleo, apesar dos apelos dos países ocidentais.

A Casa Branca pediu terça-feira às petrolíferas norte-americanas para perfurarem e extraírem mais crude para impedir a escalada dos preços da energia.

Pela primeira vez em anos, os Estados Unidos abriram os canais diplomáticos com a Venezuela, um aliado russo, que possui as maiores reservas mundiais de petróleo. Caracas, num aparente gesto de boa vontade, libertou dois norte-americanos da prisão.Entre os motivos de divergência estão questões como o renascimento do acordo nuclear iraniano; falta de apoio dos EUA à intervenção saudita na guerra civil no Iémen e a sua recusa em acrescentar Houthis à sua lista de grupos terroristas; a imunidade legal para o príncipe que enfrenta processos judiciais pelo assassinato do jornalista Jamal Khashoggi no consulado saudita de Istambul há quatro anos., acrescentando que há “pouco valor redentor social no atual Governo da Arábia Saudita”.Esta semana, a porta-voz da Casa Branca revelou que não havia planos para Joe Biden e o príncipe Mohammed bin Salman falarem brevemente, nem planos para o presidente norte-americano viajar para Riade.“Hoje, estamos a passar por um teste de, mas estou confiante de que vamos sair dele e chegar a uma posição melhor”, afirmou Yousef Al Otaiba.No entanto, segundo o, Biden falou com o rei saudita a 9 de fevereiro e na conversa afirmaram uma estratégia económica entre os dois países.Já o Ministério dos Negócios Estrangeiros dos Emirados Árabes Unidos afirmou que o apelo de Biden ao Xeque Mohammed seria reescalonado.