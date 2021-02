Preço do petróleo Brent sobe 2,2% para máximo de 11 meses

O petróleo do Mar do Norte, de referência na Europa, tem vindo a aumentar nos últimos dias no ICE e na segunda-feira fechou a 56,38 dólares por barril.

O petróleo Brent recuperou depois de se saber que o aumento da produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) em janeiro foi inferior ao esperado.

Quando a crise da pandemia começou, o petróleo bruto desceu e registou um preço - em abril do ano passado - de 20 dólares por barril, em comparação com 70 dólares no início de 2020.