Preço do petróleo cai para mínimos desde dezembro de 2018

O petróleo do mar do Norte, de referência na Europa, tinha acabado a semana passada a 54,48 dólares, depois de registar descidas nos dias prévios devido ao nervosismo de que o novo vírus possa afetar a procura, referem analistas citados pela Efe.

O petróleo continua hoje em baixa depois de o ministro da Energia do Azerbaijão, Parviz Shahbazov, ter dito no domingo que não se espera antes de março qualquer reunião a nível ministerial da OPEP+ (Organização dos Países Exportadores de Petróleo, Rússia e outros nove produtores aliados) devido ao surto do coronavírus na China.

Em declarações à imprensa, Shahbazov indicou que houve uma proposta de antecipar a reunião a nível ministerial da coligação OPEP+, composta por 10 sócios da OPEP, Rússia e outros nove produtores de petróleo.

Contudo, a situação atual "é que não haverá uma reunião ministerial antes da que está prevista" nos dias 05 e 06 de março.