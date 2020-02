Preço do petróleo da OPEP cai 5,8% devido ao coronavírus

O forte recuo coincide com o início hoje de uma reunião a nível técnico de especialistas da OPEP e de alguns dos produtores aliados, como a Rússia, para analisar a situação nos mercados.

O encontro, que se realiza em Viena, deve terminar na quarta-feira, quando se espera um comunicado que pormenorize as recomendações do comité técnico para a próxima reunião ministerial da OPEP e aliados, marcada para a primeira semana de março.

Desde 06 de janeiro último, o preço do petróleo da OPEP, calculado como uma média dos países membros, recuou 22,6%, alarmando os países produtores.

Fontes da OPEP afirmaram no domingo que a Arábia Saudita, o principal produtor do grupo, planeia uma descida drástica e a curto prazo da produção, que poderia situar-se em meio milhão de barris por dia.

A OPEP, formada 13 sócios, reúne-se regularmente com outros 10 produtores, liderados pela Rússia, para coordenar medidas para influenciar o preço do petróleo.

Em dezembro último, estes produtores decidiram alargar, de 1,2 para 1,7 milhões de barris diários um corte da produção durante o primeiro trimestre de 2020 para manter os preços.

Na reunião prevista para março, a OPEP pode alargar os atuais cortes até pelo menos junho, com a possibilidade de uma redução mais significativa se a procura de petróleo na China for muito atingida pela propagação do coronavírus.

A China elevou hoje para 426 mortos e mais de 20.400 infetados o balanço do surto de pneumonia provocado por um novo coronavírus (2019-nCoV) detetado em dezembro passado, em Wuhan, capital da província de Hubei (centro), colocada sob quarentena.

Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há mais casos de infeção confirmados em 24 outros países.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou na quinta-feira uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional, o que pressupõe a adoção de medidas de prevenção e coordenação à escala mundial.