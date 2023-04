Preço dos carros aumentou 22,6% desde 2019

Foto: REUTERS/Albert Gea

O preço dos carros utilitários aumentou 22,6 por cento desde a pandemia. As diferenças chegam a ser superiores a cinco mil euros para os modelos mais vendidos em Portugal. As empresas do setor falam numa quebra de 30 por cento nas vendas, desde 2019.