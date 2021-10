Preço dos combustíveis. Apelos nas redes sociais ao boicote nos abastecimentos

No dia em que o litro da gasolina atingiu os dois euros, um valor recorde, surgiu no Facebook uma página intitulada “Greve aos Combustíveis” que já conseguiu juntar mais de 451 mil membros.

Um dos membros faz um apelo de bloqueio às pontes Vasco da Gama e 25 de abril, uma sugestão que já mereceu mais de 6.5 mil 'gostos' e mais de mil comentários."Se estás contra estes preços dos combustíveis participa neste grupo e nas greves aos combustíveis! Temos que deixar de ser este povo "manso" que admite tudo. Convida os teus amigos aderir e vamos fazer a união para que este governo e todo os outro percebam o mal que nos fazem todos os dias!", apelam os organizadores.Os membros apelam para que ninguém abasteça nos dias: 15, 21 a 22 e 28 a 29 de Outubro 2021.

"Vamos "lutar" sejamos Ricos, classe média ou classe baixa… Todos nós sofremos com isto! E isto podemos controlar! O dinheiro onde gastamos e quando!", apelam.









Entre os automobilistas há quem soubesse deste movimento e quem nunca tivesse ouvido falar do mesmo. Mas o descontentamento com o preço dos combustiveis é geral.

Quem vive perto da fronteira, há muito que se habituou a ir a Espanha abastecer. O jornalista da RTP, Jorge Esteves, está em Fuentes de Onõro, onde é visível o número de viaturas com matrícula portuguesa a atestar os depósitos.Em Espanha, o litro do gasóleo é menos 25 cêntimos e menos 35 na gasolina 98.

Transportadoras vão contestar subidas dos preços

Os transportadores de mercadorias preparam-se para definir medidas para responder à escalada dos preços dos combustíveis, mostrando-se desagradados com a posição do Governo.



“[…] Em resposta aos apelos das empresas associadas da ANTRAM [Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias] foi decidido alterar o tema do congresso anual – que se realizará nos próximos dias 29 e 30 de outubro – de forma a que o mesmo seja centrado na análise e discussão do aumento dos custos com os combustíveis, e, desta forma, dar voz ao universo associativo e, em conjunto, definir as medidas necessárias para responder a esta crise”, apontou, em comunicado.



A associação - que há dois anos parou o país - reuniu de emergência na passada quinta-feira, para debater a escalada do preço dos combustíveis, num encontro onde ficou claro o “profundo desagrado” do setor para com o Governo.



Constituída em 1975, a ANTRAM representa cerca de duas mil empresas nacionais e está presente em Lisboa, Porto, Coimbra, Évora e Faro.