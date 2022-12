Preço dos combustíveis baixam na próxima segunda-feira

As estimativas do mercado apontam para uma descida de nove cêntimos no gasóleo, que colocará o preço médio pouco acima dos 1,54 euros. Já a gasolina poderá ter uma redução do preço por litro em torno de sete cêntimos, para uma média de 1,58 euros.