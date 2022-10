Preço dos combustíveis desceu esta semana e deve voltar a descer

Para os consumidores, as constantes mexidas no preço dos combustíveis já pouco importam. Abastecer faz parte do dia-a-dia, independentemente do preço. As contas são feitas apenas aos quilómetros que conseguem fazer com os litros que metem.



A próxima revisão do preço dos combustíveis deve apontar para nova descida.

O preço do barril de Brent está a ser negociado nos mercados internacionais os 90 dólares, o que deve refletir-se no valor final pago pelos consumidores.