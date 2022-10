Preço dos combustíveis vai voltar a aumentar em Portugal

A gasolina deve aumentar cinco cêntimos por litro e o gasóleo mais de seis cêntimos. O gasóleo continua mais caro do que a gasolina porque está a haver muita procura por este tipo de combustível para geração de eletricidade e para preparar necessidades de aquecimento das casas no Inverno, principalmente no países do norte da Europa.