O litro do gasóleo deverá ficar 2 cêntimos mais barato e a gasolina deverá baixar um cêntimo e meio por litro. É já a oitava queda consecutiva dos preços dos combustíveis.

Nos últimos dois meses, os preços caíram 17 cêntimos por litro no caso do gasóleo e 15 cêntimos por litro no caso da gasolina.