Preço dos combustíveis volta a sofrer agravamento na próxima semana

O preço dos combustíveis vai voltar a sofrer um forte agravamento na próxima semana. O gasóleo deve subir mais 16 cêntimos. A gasolina 11 cêntimos, acima do registado na semana passada. Para atenuar estes aumentos, o Governo anunciou uma nova redução do imposto sobre os combustíveis.