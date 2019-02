Preços da banda larga móvel em Portugal ainda são "relativamente caros", divulga Bruxelas

Lusa25 Fev, 2019, 13:18 | Economia

"Os resultados do novo estudo mostram que os preços da banda larga móvel caíram em 2018 nos países da UE", indica a Comissão Europeia na sua página na internet, onde divulga hoje um relatório sobre o tema.

Bruxelas precisa que, dentro da UE, este tipo de serviços é mais caro na República Checa e no Chipre, seguindo-se os países com preços "relativamente caros" como Portugal, Bélgica, Holanda, Irlanda, Croácia, Malta, Hungria, Grécia e Eslováquia.

Já com preços "relativamente baratos", a Comissão Europeia identifica a Eslovénia, Letónia, Estónia, Lituânia, Roménia, Suécia, Dinamarca, Bulgária, Alemanha e Espanha, enquanto os países mais baratos são Itália, Polónia, Áustria, França, Reino Unido, Luxemburgo e Finlândia.

Em causa está um relatório do departamento de comunicações e tecnologia da Comissão Europeia, que analisou vários pacotes de telecomunicações dos principais operadores nos 28 Estados-membros, abrangendo internet, chamadas de voz e mensagens de texto.

Em Portugal, foram analisadas ofertas da Meo, Vodafone e Nos.

"Em comparação com os outros Estados-membros, os preços para banda larga móvel e telefone em Portugal são, de acordo com as ofertas analisadas, ligeiramente mais caros do que a média da UE", observa Bruxelas no documento.

Segundo o executivo comunitário, nenhum dos pacotes em causa "era mais barato do que a média europeia".

O pacote mais barato apontado no relatório pertence à Nos e inclui 200 megabytes de internet e chamadas e mensagens de texto, custando 14,99 euros. Este valor compara com 12,20 euros de média na UE.

Já o mais caro inclui três gigabytes de internet e cinco mil minutos para chamadas e mensagens de texto, num custo mensal de 32,51 euros. Aqui, a média comunitária ronda os 29,87 euros.

Quanto às ofertas apenas relativas a dados móveis, os preços variam entre 18,76 euros (contra 16,02 euros de média na UE) e os 31,26 euros (contra 27,76 euros de média na UE).

No relatório, Bruxelas adianta que os valores baixaram em Portugal no ano passado face a 2017, exemplificando que os utilizadores de cinco gigabytes de internet móvel, 100 chamadas e 140 mensagens de texto observaram uma "forte queda" dos preços, em cerca de 40%.