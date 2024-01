As operadoras de telecomunicações MEO, NOS e Vodafone vão aumentar os preços dos serviços em mais de 4% no próximo mês.

As operadoras dizem que as subidas estão em linha com a taxa de inflação e que têm soluções para os clientes em situações de maior vulnerabilidade económica.



Em dezembro, o preço das telecomunicações teve já aumento superior à inflação. Uma subida de 6,4% face a dezembro de 2022.



Em média, em 2023, os preços destes serviços subiram 4,1%, e foi a oitava maior subida entre os países da União Europeia.