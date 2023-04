Preços de eletricidade e gás com máximos históricos na UE no 2.º semestre de 2022

De acordo com o serviço estatístico da UE, entre junho e dezembro de 2022, o preço médio da eletricidade para consumo doméstico subiu para os 28,4 euros por 100 quilowatts hora (kWh), face aos 23,5 euros do mesmo semestre de 2021, e o do gás avançou para os 11,4 euros por 100 kWh, que se compara com o preço homólogo de 7,8 euros por 100 kWh.

O Eurostat salienta que após os valores recorde terem atingido valores recorde, com a subida dos preços da energia a disparar na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia (em 22 de fevereiro de 2022), as medidas adotadas pelos Estados-membros para mitigar a escalada contribuíram já para a estabilização dos custos.

A parte dos impostos no custo da eletricidade teve já uma forte baixa de 36% para 16% na média da UE (-18,3%) e no do gás de 27% para 14% (-15,8%), aliviando os consumidores domésticos, mas, alerta o Eurostat, sobrecarregando as contas públicas.