Preços do petróleo em máximos de sete anos devido a tensão entre Rússia e Ucrânia

Existe já a convicção nos Mercados de que os preços podem ir muito para além dos 100 dólares.



Os investidores temem que a Rússia, um dos maiores produtores do mundo, venha a ser alvo de sanções que afetem as exportações de petróleo.



Os alertas dos Estados Unidos sobre uma eventual invasão da Ucrânia levaram também os preços do gás natural e da eletricidade na Europa a subirem mais de 10 por cento.



Os preços estão cinco vezes mais elevados do que o normal para esta época do ano.