Preços dos combustíveis. APETRO desmente aumento de lucros no setor

"O início da recuperação económica fez pressionar a procura de energia", explica o responsável da Associação Portuguesa De Empresas Petroliferas



O responsável refere que os preços dos combustíveis estão elevados, mesmo com o preço mais reduzido do barril, não só com o aumento da cotação dos produtos petrolíferos nos mercados internacionais, mas também por outros motivos.



António Comprido elencou as diferenças em relação a anos anteriores, em que o barril estava mais caro mas os combustíveis não chegavam a estes preços: desde logo a atual desvalorização do euro em relação ao dólar, a variação da carga fiscal e ainda o peso descarbonização dos transportes, à custa de biocombustíveis.



Questionado sobre os lucros nos postos de combustíveis, o responsável adianta o setor não tem registado lucros, até porque o ano de 2020 foi "extremamente fraco em termos de volume" e com "quebras abruptas".



"Em termos brutos, quando retiramos a cotação dos produtos, aquilo que se paga à saída da refinaria, mais impostos, mais sobrecusto de incorporação do biocombustível, estamos a falar em qualquer coisa na casa entre os 13 e os 15 cêntimos brutos que servem para pagar todas as despesas desde a saída do armazém até à entrega no depósito", argumenta.