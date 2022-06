Preços dos combustíveis desceram esta segunda-feira

Foto: Reuters

Após várias semanas de aumentos, a descida prevista no gasóleo é de 3 cêntimos. E na gasolina de 1 cêntimo por litro. O Ministério das Finanças revela que o desconto do Imposto sobre Produtos Petrolíferos, no caso do gasóleo, mantém-se inalterado.