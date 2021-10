Preços dos combustíveis regressam a máximos de 2012

O aumento do preço dos combustíveis pode levar ao encerramento de várias empresas de transporte de mercadorias, alerta a ANTRAM. Em muitos casos as empresas já estão a ter prejuízos nos negócios que têm contratualizados.O vice presidente da Associação Nacional De Transportes Rodoviários De Mercadorias Gustavo Paulo Duarte avisa que há muitos e empresários que já pensam nesta possibilidade de encerramento.Este aumento dos combustíveis vai encarecer o transporte das mercadorias. Gustavo Paulo Duarte prevê um aumento generalizado do preço dos bens de consumo.As empresas de mercadorias dizem que a despesa cm combustíveis aumentou 30% desde o início do ano.

As razões da subida dos preços dos combustíves

O secretário-geral da associação portuguesa de empresas petrolíferas. António Comprido justifica a subida recente com o aumento da procura face à oferta.Face aos valores de 2012, António Comprido aponta três motivos: os impostos, à desvalorização do euro e o custo dos biocombustíveis.