Preços dos combustíveis vão voltar a aumentar na próxima semana

A partir de segunda-feira tanto a gasolina como o gasóleo devem subir cerca de dois cêntimos por litro. Esta é uma consequência do forte agravamento do petróleo nos mercados internacionais - uma tendência que se acentuou com o início da guerra na Ucrânia e que colocou o barril de Brent acima dos 105 dólares, um máximo de sete anos.