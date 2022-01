Preços dos produtos com grande aumento no segundo semestre de 2021

O Instituto de estatística afirma que se verificaram subidas acentuadas quer no produtor quer no consumidor.



Apesar disto a taxa de inflação em Portugal está abaixo da média da Zona Euro.



Na síntese económica de conjuntura, o INE revela que a economia portuguesa continuou a recuperar da pandemia no final do ano passado, apesar da ameaça da variante Ómicron no final de novembro.