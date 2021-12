Preços na produção industrial aumentam 18,7% em novembro

De acordo com a autoridade estatística, "a evolução deste indicador reflete a intensidade do aumento dos preços das matérias-primas e, em particular, da energia, sem a qual a variação do índice foi 9,9% (8,8% no mês precedente)".

Todos os grandes agrupamentos industriais deram contributos positivos para a subida do índice e, na sua maioria, mais expressivos que no mês anterior, refere o INE.

Ainda assim, os agrupamentos de energia e de bens intermédios registaram os contributos mais intensos (10,4 e 6,3 pontos percentuais, respetivamente), resultantes de variações homólogas de 60,4% e 17,1% (50,6% e 15,5% em outubro), pela mesma ordem.

"Estes aumentos estão fortemente influenciados pela evolução dos preços da produção de eletricidade, assim como do petróleo e seus derivados, incluindo os produtos químicos", explicou o INE.

Já o índice da secção das indústrias transformadoras apresentou uma variação homóloga de 14,4% (11,3% no mês anterior), contribuindo com 12,9 pontos percentuais para a variação do índice total.

Neste caso, a secção "eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio" contribuiu com 5,5 pontos percentuais, resultante do aumento de 69,7% (74,2% em outubro).

Excluindo esta secção, a variação dos preços na produção industrial situou-se nos 14,3% (11,3% no mês anterior).

Numa análise à variação mensal, verificou-se que os preços na produção industrial avançaram 1,6% em novembro (-0,5% em igual período de 2020), com o agrupamento de energia a dar o maior contributo (0,8 pontos percentuais).

Excluindo aquele agrupamento, os preços na produção industrial subiram 1,1% em novembro (variação idêntica ao mês anterior).

Em termos mensais, a secção das indústrias transformadoras registou um crescimento de 2% (variação de -0,7% no mesmo período de 2020) e um contributo de 1,8 pontos percentuais para a variação do índice agregado.